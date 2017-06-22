Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа в Германии

2017-06-22 03:51 | www.apa.az | 5

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась в среду ответить на вопрос журналистов, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге в рамках саммита G20.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент я ничего объявить не могу", — сказала Уолтерс.

Встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.