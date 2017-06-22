Hakkari ve Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

2017-06-22 04:01 | www.trend.az | 1

Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisi hale getirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aldemir Mahallesi yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Çukurca'da bir terörist etkisiz

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi çevresinde icra edilen operasyonlar neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA