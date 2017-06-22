США потратили $94 млн на неподходящую форму для военных

2017-06-22 04:11 | www.trend.az | 3

Пентагон потратил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают два процента территории страны, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

"Решение министерства обороны по снабжению Вооружённых сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана", — приводит издание выдержку из заявления комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), созданной в 2008 году для контроля средств, выделенных для восстановления Афганистана.

Отмечается, что афганские чиновники выбрали "лесной камуфляж", просто исходя из своих личных предпочтений.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.