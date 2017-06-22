Türk askeri Katar'a gidiyor

2017-06-22 04:59 | www.trend.az | 1

Katar’daki üste görev yapacak ilk grup asker bugün gidiyor. Katar’a gidecek ilk kafilede 25 asker ve 5 zırhlı araç yer alıyor.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması kapsamında Katar'da kurulacak askeri üste görev alacak ilk Türk askeri kafilesi, bugün Ankara'dan askeri nakliye uçağı ile Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

Katar'a gidecek ilk askeri kafilede 25 asker ve 5 zırhlı araç yer alacak.

Şu anda Katar'da Türkiye'nin yaklaşık 90 askeri ve zırhlı araçları bulunuyor.

Kaynak: Milliyet