Президент Венесуэлы поменял главу МИД

2017-06-22 05:17 | www.apa.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду сместил с поста главу МИД Делси Родригес и назначил на эту должность Самуэля Монкаду.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, при этом глава государства заявил о больших заслугах Родригес, которая теперь будет выдвигаться кандидатом в учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.

Монкада был послом Венесуэлы в ООН, представителем в ОАГ и заместителем министра по делам Северной Америки.