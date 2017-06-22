В России за сутки сгорело более 10 тысяч га леса

2017-06-22 05:50 | www.apa.az | 3

В России 50 лесных пожаров за сутки уничтожили более 10 тыс. гектаров леса.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, над тушением огня работали 270 человек, 23 единицы техники, пять воздушных судов.

В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 50 лесных пожаров, из них 28 очагов в Якутии, 12 в Амурской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 10,1 тысячи гектара. Отмечается, что основная её часть пришлась на Якутию — 9,15 тысячи гектара.