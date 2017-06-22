Эрдоган поздравил саудовского наследного принца с назначением

2017-06-22 06:03 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальмана бен Абдель Азиз Аль Саудом, передает агентство Анадолу.

В ходе телефонной беседы Эрдоган поздравил нового наследного принца Саудовской Аравии с назначением и пожелал ему успехов.

Стороны также обсудили катарский кризис.

Ранее в среду декретом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда первым наследным принцем Саудовской Аравии был назван 31-летний принц Мухаммед бен Сальман, который также сохранил пост главы Минобороны и занял должность первого заместителя премьер-министра королевства. Это решение было принято после утверждения кандидатуры принца большинством членов Совета присяги - главного совещательного органа королевской семьи.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.