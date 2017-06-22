США обвинили российских хакеров в атаке на системы избиркомов в 21 штате

2017-06-22 06:43 | www.apa.az | 3

Системы избирательных комиссий 21 американского штата были атакованы российскими хакерами перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявила заместитель помощника подразделения кибербезопасности и коммуникаций министерства внутренней безопасности США Жанет Манфра.

"У нас есть доказательства того, что связанные с выборами системы в 21 штате были атакованы", сказала она.

Это заявление Манфра сделала, выступая на слушаниях в спецкомитете сената США по разведке. Она не уточнила, какие именно это были штаты, но отметила, что избирательные органы этих штатов были в совершения кибератак.