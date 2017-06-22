İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

2017-06-22 08:21 | www.trend.az | 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen birçok adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen 12 adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri, havadan da polis helikopteri destek verdi.

Binaların çevresinde uçan polis helikopterini ve sokaktaki polisleri gören bazı mahalle sakinlerinin ise o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.

Operasyon kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi 944. Sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki bir daireye özel harekat polisleri ile birlikte giren polis ekipleri dairede aramalar yaptı. Polis ekipleri, Sarıgöl Mahallesi Sakarya sokakta bulunan bir gecekonduya da operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet