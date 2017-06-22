В Шемкире автомобиль сбил семейную пару

2017-06-22 08:37 | www.oxu.az | 2

В Шемкирском районе, на территории села Сабиркенд автомобиль сбил семейную пару.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ 2106 сбил переходивших дорогу Амиля Рустамова (1983 г.р.) и его жену Гюляр Рустамову (1989 г.р.).

Пострадавшие доставлены в ЦРБ Шемкирского района. Состояние Г.Рустамовой средне тяжелое, ее мужа удовлетворительное. В момент ДТП рядом с родителями был их ребенок, но к счастью, он не пострадал.

По факту ведется расследование.

A.M.