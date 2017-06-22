Боевики ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-22 08:44 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка ИГИЛ заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс.

Американская коалиция в ответ заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле.

«Международная коалиция во главе США не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в иракском городе Мосул», - заявил в четверг официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.

21.06.2017 (23:48)

Боевики террористической организации «Исламское государство» взорвали главную мечеть города Мосул «Ан-Нури».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили иракские военные.

В июле 2014 года главарь группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.

В среду военный источник сообщил, что иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула.

Операция в иракском Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.

C.Б.

