Ведущий новостей BBC растерялся в прямом эфире – ВИДЕО

2017-06-22 08:53 | www.oxu.az | 3

Ведущий новостей на британском телеканале BBC Хью Эдвардс из-за технической неполадки просидел больше двух минут в прямом эфире молча.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guarduan.

Недоумение телезрителей вызвала не сама неловкая пауза, а скорее угрюмое и напряженное выражение лица журналиста — при этом сцену молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск новостей». После этого телеканал приостановил работу.

Передача возобновилась с задержкой на четыре минуты. Эдвардс начал выпуск с приветствия и извинений в связи с неполадками. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях.

A.M.