Азербайджан ожидает роста притока туристов этим летом

2017-06-22 09:06 | www.oxu.az | 3

Приток туристов в Азербайджан в летний сезон 2017 года увеличится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15-20 процентов.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Trend глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, основной поток туристов в страну ожидается из арабских стран.

«Уже с сегодняшнего дня в страну ожидается прибытие большого числа туристов из арабских стран, которые приезжают на соревнования Гран-при Азербайджана «Формулы 1». В целом ожидается, что число туристов из арабских стран превысит количество приезжающих с других направлений. Но стоит отметить, что Азербайджан с каждым годом становится все более привлекательным направлением для туристов из Европы, Азии и Америки и их число также растет. Скажу, что отели Азербайджана почти полностью заполнены до конца сентября этого года. В частности, заполнены отели в Габале, Губе и Гусаре. Думаю, что, по сравнению с прошлым годом, в этом году число туристов, приезжающих в Азербайджан, вырастет минимум на 15-20 процентов», - сказал Багиров.

Коснувшись основных направлений выезда азербайджанских туристов в этом сезоне, Багиров отметил, что ими станут Турция и Грузия.

«Для азербайджанских туристов, путешествующих самолетом, основным направлением станет Турция, в частности Стамбул, Бодрум, Измир и Анталья. Уже потом идут европейские страны. Что касается путешествующих наземным путем, то основной поток туристов, на мой взгляд, направится этим летом в Грузию. Это связано в первую очередь с тем, что отели и центры отдыха внутри Азербайджана уже заполнены до сентября. А Грузия является самой ближайшей страной, куда возможно попасть наземным транспортом», - сказал Багиров.

Отметим, что за пять месяцев текущего года в Азербайджан приехало до 960 тысяч туристов, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 768 тысяч человек. Такой рост непосредственно связан с упрощением визового режима с почти 90 государствами мира.

A.M.