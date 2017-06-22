Индийские авиакомпании осуществят дополнительные рейсы с Катаром

2017-06-22 13:40 | www.trend.az | 3

Власти Индии попросили две местные авиакомпании осуществить дополнительные рейсы между столицей Катара и индийскими городами на фоне кризиса вокруг Дохи. Об этом сообщил министр гражданской авиации страны Ашок Гаджапати, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двенадцать направлений в четыре страны закрыты в международном аэропорту "Хамад" столицы Катара из-за эмбарго соседних стран. Закрыты прямые перелеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые поддержали блокаду Катара.

Необходимость дополнительных рейсов связана с большим спросом перед праздником Ураза-байрам, отмечает издание The Economic Times.

"Мы осуществим дополнительные рейсы между Дохой и Тривандрамом, Коччи и Мумбаи для наших граждан, которые не могут достать билеты в Дохе", — заявил Гаджапати в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Он отметил, что рейсы 22 и 23 июня осуществит авиакомпания Jet Airways, рейсы в период с 25 июня по 8 июля — компания Air India Express.

"Будут обеспечены все необходимые действия для перемещения наших граждан из Дохи вовремя", — добавил Гаджапати.

После начала дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами Саудовская Аравия и ОАЭ не только закрыли для Qatar Airways воздушное пространство, но и распорядились о закрытии всех офисов компании.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.