Çavuşoğlu : Suudi Arabistan'ın aldığı kararlar o ülkenin iç meselesidir

2017-06-22 11:33 | www.trend.az | 1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Japonya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sasakawa Barış Vakfında "Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok sayıda karmaşık ihtilaf ve savaşların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "çözümü dondurulmuş ihtilafların çözümü için yüksek çaba harcadıklarını" belirtti. Çavuşoğlu, "Ortadoğu'dan taşarak küresel bir sorun haline gelen Suriye krizi başta olmak üzere bölgemizde çok sayıda karmaşık problem mevcut." dedi

"Ortadoğu'da çok sayıda yönetilemeyen ülke olduğunu" vurgulayan Çavuşoğlu, "Gücü eline geçiren bazı liderler, kendinden olmayanları dışlayan bir anlayışa bürünüyor ya da üçüncü ülkelerin kendi çıkar ve menfaatleri devreye giriyor." ifadesini kullandı."Suriye'de zalim ve yönetemeyen bir rejimin hakim olduğunu" ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu ülkede durumu düzeltmek adına ortaya çıkaran diğer aktörlerden bazılarının da yanış politikalar uyguladığını dile getirdi.

SURİYE'DE ATEŞKES ŞART

Çavuşoğlu, "dünyanın Suriye'de yaşanan krizin insani boyutu ile ilgili sınıfta kaldığı" vurgusunu yaparak, "En iyi çözüm siyasi çözümdür ancak ateşkesin sağlanmadığı durumda bu seçeneği hayat geçirmek zorlaşıyor." görüşünü dile getirdi.Terör örgütü DEAŞ'a 125 ülkeden insanın katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, barış dini olan İslam'ın insanları zulme davet etmek için kullanıldığını anlattı.

"Sırf ideolojisi DEAŞ'tan farklı diye YPG/PYD gibi terör örgütlerine silah vermek, Suriye'nin geleceğini tehdide atmaktır." diyen Bakan Çavuşoğlu, yanlışı yanlışla düzeltmek ve terör örgütlerini iyi ve kötü olarak sınıflandırmanın doğru bir yaklaşım olmadığına değindi.Ülke DEAŞ'tan temizlendikten sonra Irak'taki yönetimin Maliki döneminin hatalarından ders alarak tüm toplumu kucaklaması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, kapsayıcı bir anlayış sergileyemeyen yönetimlerin ülkelerini bölünmeye götüreceği vurgusunu yaptı.

ARABİSTAN'IN İÇ MESELESİ

Suudi Arabistan'daki birinci veliaht değişikliği Konuşması sonrası bir dinleyicinin Suudi Arabistan'daki birinci veliaht değişikliğine ilişkin sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın aldığı kararlar o ülkenin kendi iç meselesidir, saygıyla karşılarız." diye konuştu.