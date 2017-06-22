Захарова: Заявление сопредседателей по итогам визита в регион полностью отражает позицию МИД России по этому вопросу

2017-06-22 12:36 | www.apa.az | 3

Заявление, обнародованное сопредседателями МГ ОБСЕ по итогам визита в регион, полностью отражает позицию МИД России по этому вопросу.

Как сообщает АПА, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«В заявлении сопредседателей Минской группы отражена в том числе и российская позиция и последние оценки того, что происходит в регионе, в нем полностью отражена российская позиция по указанному вопросу», - заявила официальный представитель МИД России.



При этом Захарова отметила, что тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий МИД России.



Также Захарова сообщила, что вопрос нагорно-карабахского урегулирования во время встречи 20 июня в Москве глав МИД России и Франции не обсуждался.

