В Баку прошла презентация восьми новых книг и учебных пособий (ФОТО)

2017-06-22 13:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация восьми новых книг и учебных пособий, подготовленных коллективом специализированной музыкальной школы-студии при БМА под руководством профессора Тарлана Сеидова, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

На презентации директор школы-студии Тарлан Сеидов и авторы пособий рассказали об изданиях. Было отмечено, что представленные издания являются не просто ценными научными изысканиями музыковедов, а направлены на практическое применение, как самими педагогами музыкальных школ, колледжей и консерваторий, так и учениками и студентами.

Гостям были представлены два тома нот "Хорошо темперированного клавира" Иоганна Баха (переведен на азербайджанский язык), переложение для двух фортепиано "Увертюры" к опере Узеира Гаджибейли "Кёроглу" (перевод педагога Азербайджанской государственной консерватории (ныне БМА) Евгении Перевертайло), и впервые - клавир детской оперы Солтана Гаджибекова "Искендер и чобан". Также увидел свет третий выпуск традиционного Сборника научных и методических работ преподавателей школы-студии, коллектив которой проделал колоссальную работу по восстановлению рукописей сборника фортепианных пьес Джахангира Гараева "12 камертонов". Коллективом ранее были также восстановлены рукописи "Соната" Джахангира Гараева и "Трехголосная фуга" Гара Гараева. Кроме этого, представлен фундаментальный труд профессора Тарлана Сеидова, монография "Фортепианная культура Азербайджана ХХвека: исполнительство, педагогика, композиторское творчество".

В качестве научных редакторов всех публикаций выступили ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли и профессор Тарлан Сеидов.

Среди гостей были видные представители музыкального и научного мира. Секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, проректор по науке Национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова, создатель и руководитель Музея миниатюрной книги, профессор Зарифа Салахова, директор Музея музыкальной культуры, доктор философии по искусствоведению Алла Байрамова и заведующая кафедрой «Теория музыки», профессор БМА Саадат Сеидова выразили большую признательность коллективу школы-студии и пожелали дальнейших творческих успехов.

Ученики и педагоги школы-студии исполнили несколько произведений из новоизданных сборников.

(Автор: Вугар Иманов)