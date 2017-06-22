SOCAR ведет 2D-сейсмику на морском блоке в Азербайджане

2017-06-22 13:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR успешно продолжает двухмерные сейсмические исследования на блоке "Сангачал дениз-Дуванны дениз – Хяря-Зиря" в азербайджанском секторе Каспийского моря, говорится в распространенном в четверг сообщении SOCAR.

В сообщении отмечается, что работы, проводимые в целях определения остаточных запасов месторождения, уточнения тектонического и геологического строения, создания новой модели, а также прогнозирования ареала распространения углеводородов, стартовали в марте.

"Из общего объема работ (380 линейных километров) завершены работы на площади 300 линейных километров. Планируется, что полевые работы будут завершены в августе. Полученные материалы будут обработаны и интерпретированы управлением "Разведгеофизика"", - говорится в сообщении.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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