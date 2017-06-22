ABD terör örgütü DEAŞ yenilince YPG'ye verilen silahların geri alacak

2017-06-22 13:11 | www.trend.az | 1

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a bir mektup gönderdi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirilen endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını, terör örgütü YPG'ye verilen malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını bildirdi.