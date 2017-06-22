Президент Ильхам Алиев: Существует много общих черт в подходах и оценках Азербайджаном и Молдовой происходящих событий

2017-06-22 13:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний обмен мнениями показывает, что существует много общих черт в наших подходах и оценках происходящих событий, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе в Баку с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

Поприветствовав высокого гостя, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что очень рад визиту главы Молдовы и сопровождающей его делегации в Азербайджан.

"Мы уже провели обмен мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, региональным проблемам. Сегодня мы уже продолжаем нашу работу в расширенном составе. Уверен, что этот визит станет очень важным шагом в укреплении нашего сотрудничества, мы заинтересованы в этом", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, для этого существует очень большой потенциал.

"Сегодняшний обмен мнениями показывает, что существует много общих черт в наших подходах и оценках происходящих событий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, конечно, сегодня закладывается хорошая основа для динамичного развития двусторонних отношений.

"Нужно придать динамики нашим отношениям, как в области политического диалога, так и в торгово-экономической сфере. Потенциал имеется, и мы знаем на какие вопросы нужно обратить внимание. Думаю, по итогам визита будут даны все необходимые поручения соответствующим государственным структурам, чтобы был определен план мер по каждому направлению, и он был реализован», - сказал Президент Ильхам Алиев.