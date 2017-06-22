Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 15 млн манатов

2017-06-22 13:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 23 июня состоится размещение части эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на сумму 15 миллионов манатов, сообщает в четверг АИФ.

Стоимость продажи облигаций составит 1 006,5 манатов каждая. Годовая процентная ставка по облигациям составит три процента, а период обращения – 7 560 дней.

Шестого марта 2017 года Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект базовой эмиссии именных, процентных ипотечных облигаций АИФ на сумму 100 миллионов манатов, которые планируется реализовать в несколько траншей.

Официальный курс на 22 июня составляет 1,7022 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

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