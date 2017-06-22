На фронте неспокойно

2017-06-22 09:47 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (52 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мезем, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Джевахирли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

