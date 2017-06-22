Президент Молдовы: Будут рассмотрены конкретные проекты для более активного сотрудничества с Азербайджаном

2017-06-22 14:14 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Будут рассмотрены конкретные проекты для более активного сотрудничества с Азербайджаном, сказал в четверг Президент Молдовы Игорь Додон на встрече в расширенном составе в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Молдовы отметил, что очень рад этой встрече на высоком уровне. "Только что мы вспоминали, что не встречались последние 8-10 лет. Поэтому очень важно, что на высшем политическом уровне сегодня мы дадим новый импульс нашим двусторонним отношениям. Очень большая пауза и в работе межправкомиссии. У меня есть опыт руководства межправкомиссией. Я руководил молдавско-азербайджанской межправительственной комиссией с молдавской стороны в течение нескольких лет. У нас очень большой потенциал, и я очень надеюсь, что по результатам встречи на высшем уровне в ближайшее время мы дадим новый импульс и работе межправкомиссии", - сказал Игорь Додон.

Глава Молдовы выразил надежду, что в этом году состоится встреча министров с обеих сторон для того, чтобы рассмотреть уже непосредственно конкретные проекты, конкретные шаги для того, чтобы более активно сотрудничать.

"У нас в торговле есть, конечно, позитивная динамика, рост более 30 процентов в прошлом году, но объем около 5 миллионов долларов – это очень и очень маленький объем. Я надеюсь, что в рамках межправкомиссии мы сможем организовать визит и наших бизнесменов сюда, в Баку для того, чтобы они встретились со своими потенциальными партнерами", - сказал Игорь Додон.