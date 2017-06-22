Грация и музыка Баку: Переливающиеся, летящие и воздушные костюмы (ФОТО)

2017-06-22 14:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета завершился очередной 108-й театральный сезон, который запомнился ярким праздничным гала-балетом, сообщили Trend Life в пресс-службе теара.

Красивое оформление сцены, переливающиеся, летящие и воздушные костюмы, грация балерин и потрясающая музыка каждый раз взрывали зал бурными и продолжительными аплодисментами. Гала-концерт подарил всем зрителям по завершении очередного театрального сезона возможность погрузиться в мир настоящего балета во всем его великолепии.

Зрителям были представлены хореографические шедевры из балетов "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова, "Умирающий лебедь" Шарль-Камиля Сен-Санса, "Фестиваль цветов в Дженцано" Эдварда Хельстеда, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Болеро" Мориса Равеля, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Шопениана" Фредерика Шопена и других.

В гала-балете приняли участие ведущие солисты театра - народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы Камилла Гусейнова, заслуженный артист Макар Ферштандт, обладательница Гран-при Первого международного конкурса артистов балета им. Гамэр Алмасзаде Джамиля Керимова, лауреат первой премии Первого международного конкурса артистов балета им. Гамэр Алмасзаде Тимур Одушев, лауреат международного конкурса артистов балета Аян Эйвазова (Германия), Анар Таиров, Лейла Нариманидзе, Диляра Мехтиева, Самира Мамедова, Анар Микаилов и другие.

Гала-балетом дирижировал народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

(Автор: Джани Бабаева)