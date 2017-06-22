Состоялся международный форум «Оккупантская политика Армении: безопасность в регионе и гуманитарная трагедия»

2017-06-22 13:10 | www.apa.az | 2

Состоялся международный общественный форум «Оккупантская политика Армении: безопасность в регионе и гуманитарная трагедия», организованный Центром исследования международных отношений и Советом поддержки НПО.





Как сообщает АПА, на форуме приняли участие сотрудники МИД Азербайджана, послы иностранных государств, представители международных организаций, депутаты, руководители НПО и СМИ, эксперты.





Глава Центра исследования международных отношений, сотрудник Администрации президента, зампредседателя Совета поддержки НПО при президенте Азербайджана Вюсал Гулиев рассказал об оккупантской политике Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде. Он отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Это приоритет внешней политики Азербайджана».

В.Гулиев рассказал об успехах азербайджанской армии во время апрельских боев прошлого года. По его словам, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство: «Глава государства заявил, что Гейча, Зангезур – наши исторические земли. Молодое поколение должно знать, что эти земли наши, и мы на них вернемся».

Депутат Эльман Насиров сказал, что с созданием Минской группы ОБСЕ нагорно-карабахский конфликт принял международный характер: «Мы обязательно решим этот конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана, вернем свои земли».

Руководитель Центра исследований Карабаха Эльчин Ахмедов отметил, что в связи с 150-летием прихода армян в Нагорный Карабах в Агдере был воздвигнут памятник «Марага -150»: «Это было связано с переселением армян из Мараги, то есть из Ирана в Нагорный Карабах 150 лет назад. В Ереване, Гейче и Зангезуре также армян не было. Армяне были переселены в Нагорный Карабах в результате оккупантской политики царской России».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с докладом на тему «Процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», депутат Хикмет Бабаоглу – «Оккупантская политика Армении как основной фактор угрозы безопасности на Южном Кавказе», доктор филологических наук Ровшан Мамедов – «Политика транснациональной информации на фоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», доктор экономических наук Фикрет Юсифов «Оккупантская политика Армении и гуманитарная катастрофа».