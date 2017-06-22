Должностные лица ЖСК «Sevil Massivi» выплатили потерпевшим 10,5 млн. манатов

2017-06-22 13:27 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, председательствующий на процессе судья Афган Гаджиев сообщил, что из 19 млн. манатов нанесенного ущерба потерпевшим выплачено 10 млн. 500 тысяч манатов.

Адвокаты обвиняемых лиц попросили у суда время для выступления.

Процесс продолжится 29 июня.

Напомним, прокурор просил суд лишить свободы Айнур Зейналову на 15 лет, Забита Челебиева – 13 лет, Мирнамата Мирадыева – 10 лет, Сабину Алиеву – 7лет.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры 25 июля прошлого года, в связи с фактом уклонения со стороны ЖСК «Sevil Massivi» от уплаты налогов в крупном размере в Министерстве налогов было возбуждено уголовное дело, следствие по которому продолжилось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Во время следствия были выявлены основания для подозрения в том, что в 2013-2014 гг. учредитель кооператива Айнур Зейналов, войдя в предварительный сговор с директором кооператива Эльчином Исмаиловым и другими лицами, уклонился от уплаты упрощенных налогов в размере 172 507 манатов. Он также занимался незаконной предпринимательской деятельностью без лицензии и получил прибыль 99 597 манатов. Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов выдвинул в их отношении обвинения по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство) и 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов) УК. По решению суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что председатель муниципалитета Хокмели Абшеронского района М.Мирадиев при содействии А.Зейналова и Э.Исмаилова продавал разным людям земельные участки на территории муниципалитета и получил у последних взятку 170000 манатов. Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов выдвинул в его отношении обвинения по ст. 311.3.3 (получение взятки) УК.