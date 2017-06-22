Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова наметили пути дальнейшей совместной деятельности

2017-06-22 14:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Молдовы - это очень важное событие в двусторонних отношениях между нашими странами, и уверен, что этот визит даст хороший импульс динамичному развитию молдавско-азербайджанских отношений, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы по завершении встречи в расширенном составе в Баку с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

"Мы сегодня обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, и наметили уже пути дальнейшей совместной деятельности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан и Молдова и впредь будут укреплять политические связи, и активно работать совместно в международных структурах.

"Визит Президента Молдовы – это показатель взаимного уважения и взаимного интереса, которые мы испытываем друг к другу. Также хотел бы отметить, что официальный визит Президента Молдовы господина Додона в Азербайджан – это один из первых его официальных визитов, и то, что он приехал в нашу страну, мы расцениваем как знак уважения к Азербайджану. Мы сегодня также обсуждали очень широко вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством. Есть хороший потенциал. Соответствующие инструкции уже даны нашим органам с тем, чтобы ускорить процесс согласования вопросов, связанных с увеличением нашего товарооборота", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, для этого в ближайшее время стороны рассчитывают, что соберется совместная межправительственная комиссия, которая уже давно не собиралась.

"На этом заседании будут обсуждены важные вопросы того, как увеличить взаимную торговлю. Дальше - какие есть возможности по инвестициям, какие есть инфраструктурные проекты, где наши компании могли бы совместно участвовать. То есть, этот блок вопросов тоже представляет большую важность. Потому что сегодняшний уровень торгово-экономических отношений, конечно же, нас не может удовлетворить. Мы знаем, что есть намного более большой потенциал. Также сотрудничество в сфере энергетики, транспорта имеет большие перспективы. Мы в Азербайджане реализуем многие транспортные проекты и энергетические проекты, которые уже давно вышли за пределы границ нашей страны. И было бы интересно сотрудничать с молдавскими партнерами в этом направлении. Мы сегодня также обсуждали вопросы межрегиональных связей. Здесь наметили уже конкретные шаги по структурированию или формализации межрегиональных отношений между различными регионами наших стран. Ну и, конечно же, вопросы, связанные с гуманитарным сотрудничеством. Президент Молдовы мне сказал, что вчера встречался с представителями молдавской общины в Азербайджане. Также азербайджанская диаспора в Молдове очень активно функционирует, и я благодарен Президенту за внимание, которое к ним проявляется. Это тоже важный фактор в двусторонних отношениях", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что сегодняшний визит будет важной вехой в деле развития двусторонних отношений, придаст необходимый динамизм этим отношениям, и поможет решить очень много важных вопросов, тем самым, сблизив наши страны и народы.

Глава государства поблагодарил Президента Молдовы за визит и пожелал ему и дружественному народу Молдовы дальнейших успехов и благополучия.