Президент утвердил изменения в закон «О религиозном вероисповедании»

2017-06-22 14:57 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в закон внесены следующие изменения:

4 часть 1 статьи дана в следующей редакции: «Запрещено вести религиозную пропаганду иностранцами и лицами без гражданства, за исключением лишь приглашенных центром религиозных деятелей».

Второе предложение 3 части 21 статьи дано в следующей редакции: «Управление мусульман Кавказа, согласовав с соответствующими органами исполнительной власти, может дать разрешение на проведение религиозных обрядов и церемоний гражданами Азербайджана, получившими религиозное образование за рубежом».

Вторая часть 24 статьи дана в следующей редакции: «Управление мусульман Кавказа, согласовав с соответствующими органами исполнительной власти, может направлять граждан в зарубежные учебные заведения для получения религиозного образования, проводить обмен религиозными деятелями и специалистами».