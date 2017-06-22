Президент Молдовы: «Мы обсудили с президентом Азербайджана большой блок вопросов»

2017-06-22 15:01 | www.apa.az | 3

«Я пригласил президента Ильхама Алиева посетить Молдову с официальным визитом. Его последний официальный визит в Молдову состоялся в 2005 году».



Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал находящийся с визитом в Азербайджане президент Молдовы Игорь Додон.



Президент Молдовы выразил надежду, что президент Азербайджана найдет возможность в следующем году приехать в Молдову: «В рамках этого визита мы и рассмотрим, какие конкретные дела были сделаны до этого времени. Поэтому я рекомендую нашим министрам, чтобы после сегодняшней встречи к следующему году были достигнуты конкретные результаты».



Игорь Додон сообщил, что они обсудили с президентом Азербайджана большой блок вопросов: «Если структурировать эти темы, то получится 3 основных направления: экономическое, гуманитарно-социальное и политическое. Что касается экономики, задача – провести в ближайшее время заседание межправительственной комиссии. К сожалению, с 2012 года не проводятся заседания руководителей межправительственной комиссии на уровне министров. Очень надеемся, что это заседание будет проведено в ближайшее время, а лучше до конца этого года.

Параллельно с проведением заседания межпарламентской комиссии, для придания импульса двусторонним экономическим отношениям мы планируем организовать встречу предпринимателей двух стран. В этой сфере имеется хорошая динамика, в 2016 году объем взаимной торговли вырос более чем на 30%. Однако если говорить о цифрах, мы все еще на уровне 5 миллионов долларов. Это очень низкий уровень. Я уверен, что наш потенциал в разы больше.

Что касается социальных и гуманитарных проектов, мы обсудили возможность проведения некоторых социальных проектов в Молдове. Мы обсудили некоторые проекты в регионах Молдовы, в особенности в Гагаузии. Вместе со мной в составе делегации находится башкан Гагаузии. Очень надеюсь, что мы начнем реализацию некоторых конкретных социальных проектов в регионах Молдовы, в особенности в Гагаузии.

Очень надеюсь, что в самый краткий срок мы предпримем новые конкретные шаги в политической сфере. Может быть, что даже в ближайшее время мы подпишем соглашения по сотрудничеству не только на уровне президентов, межправительственных комиссий, но и политических партий. Пусть политические партии тоже начнут сотрудничать между собой».