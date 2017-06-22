Бундестаг одобрил уход бундесвера с авиабазы «Инджирлик»

2017-06-22 10:33 | www.oxu.az | 2

Бундестаг Германии одобрил вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы «Инджирлик».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на DW, в поддержку предложения, внесенной партиями «большой коалиции», проголосовал 461 из 569 парламентариев.

Причиной ухода стали запреты турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями военного контингента, расквартированного в Инджирлике.

На этой авиабазе с начала 2016 года были размещены около 270 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков «Торнадо», оборудованных специальной оптикой, один самолет-заправщик Airbus A310 MRTT. Они поддерживали воздушные удары по базам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Теперь самолеты и воинский контингент будут перебазированы в Иорданию.

Н.О.