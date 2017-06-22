Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова наметили пути дальнейшей совместной деятельности (версия 2)

2017-06-22 14:42 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Визит Президента Молдовы - это очень важное событие в двусторонних отношениях между нашими странами, и уверен, что этот визит даст хороший импульс динамичному развитию молдавско-азербайджанских отношений, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы по завершении встречи в расширенном составе в Баку с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

"Мы сегодня обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, и наметили уже пути дальнейшей совместной деятельности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан и Молдова и впредь будут укреплять политические связи, и активно работать совместно в международных структурах.

«Визит Президента Молдовы – это показатель взаимного уважения и взаимного интереса, которые мы испытываем друг к другу. Также хотел бы отметить, что официальный визит Президента Молдовы господина Додона в Азербайджан – это один из первых его официальных визитов, и то, что он приехал в нашу страну, мы расцениваем как знак уважения к Азербайджану. Мы сегодня также обсуждали очень широко вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством. Есть хороший потенциал. Соответствующие инструкции уже даны нашим органам с тем, чтобы ускорить процесс согласования вопросов, связанных с увеличением нашего товарооборота. Для этого в ближайшее время мы рассчитываем, что соберется совместная межправительственная комиссия, которая уже давно не собиралась», - сказал глава государства.

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