Заседание суда по делу задержанного в Азербайджане Александра Лапшина назначено на 30 июня (версия 2)

2017-06-22 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заседание суда по делу задержанного в Азербайджане Александра Лапшина назначено на 30 июня. Решение об этом было принято в четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям, где проходило подготовительное судебное заседание по делу Александра Лапшина.

Судебное заседание состоялось под руководством судьи Аловсата Аббасова.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции Лапшина в Азербайджан, восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

(Автор: Самир Али)