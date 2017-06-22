Заседание суда по делу задержанного в Азербайджане Александра Лапшина назначено на 30 июня (версия 2)
2017-06-22 14:53 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Заседание суда по делу задержанного в Азербайджане Александра Лапшина назначено на 30 июня. Решение об этом было принято в четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям, где проходило подготовительное судебное заседание по делу Александра Лапшина.
Судебное заседание состоялось под руководством судьи Аловсата Аббасова.
Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.
Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.
Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.
Сразу же после экстрадиции Лапшина в Азербайджан, восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.
(Автор: Самир Али)