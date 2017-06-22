Alonso: 2018 seçimini yaparken "kumar" oynamayacağım

2017-06-22 16:26 | www.trend.az | 1

Fernando Alonso, 2018 yılında yarışacağı Formula 1 takımını seçerken kendisini güvene almak istediğini söyledi.

Kariyeri boyunca yaptığı yanlış tercihlerle dikkat çeken Alonso, 2015 yılında geçtiği McLaren'da podyuma dahi çıkamadı.

2017 sonunda sözleşmesi bitecek olan Alonso, yarış kazanabilecek bir araçta olmak istiyor ve bu yüzden McLaren'la devam etmeye sıcak bakmıyor.

Bakü'deki Azerbaycan GP'si öncesinde konuşan Alonso, önümüzdeki yıl yarışacağı takımı seçerken dikkatli davranacağını söyledi.

2005 ve 2006 dünya şampiyonu "Daha önce pek çok kez söyledim. Gelecek yıl kazanmak istiyorum ve herhangi bir karar alırken çok fazla kumar oynamak istemiyorum. Gittiğim yer neresi olursa olsun kendimi daha güvende hissetmek istiyorum."

"Benim için her şey çok açık. Bu yüzden öncelikle McLaren'ın önümüzdeki aylarda neler yapacağını beklemek istiyorum. Çünkü bu benim şu an yarıştığım, sevdiğim ve son üç yıldır birlikte aynı proje üzerinde çalıştığımız takım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Şu anda Alonso'ya yarış kazanabileceği bir araç verilecek sadece Mercedes ve Ferrari var.

Fakat Alonso'nun şampiyonluk yaşayamadığı Ferrari'ye gitmesi düşük bir ihtimal gibi gözükürken, Mercedes'te Hamilton'ın olması İspanyol pilotun Mercedes'e geçişinin önünü tıkıyor.

Ancak Hamilton bu hafta sonu verdiği demeçte sezon sonu emekli olabileceğini söyledi.

Alonso "Kafamda ne yapacağımla ilgili net bir tablo yok. Ama orada göründüğünden daha fazla hareket olduğu doğru."

"Gördüğümüzden daha fazlası olduğunu biliyorum ve önümüzdeki yıl için hazırlanan bazı takımlar var. Kısacası önümüzdeki yıl için pek çok değişiklik olacağını düşünüyorum."

"Sakin kalıp gelecek yıl için en iyi kararı almaya çalışacağım." dedi.

35 yaşındaki pilot, geleceğiyle ilgili kararı yaz ayının başında vereceğini söylerken, McLaren'ın durumuna da değindi.

"McLaren olarak rekabetten uzağız ve bunun nedenini biliyoruz. Motor kısmında kazanabilecek kadar rekabetçi değiliz."

"Takımın motor anlamında rekabetçi olabilmek için elindeki imkanlarına baktığına eminim. Umarım McLaren önümüzdeki yıl farklı bir konuma gelebilir."

"Hepimiz bunu istiyoruz fakat benim durumum sahip oldukları motordan bağımsız. Ben sadece kazanmakla ilgileniyorum. Neler olacağını göreceğiz."

Kaynak : Motorsport