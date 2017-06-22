Президент Молдовы посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

2017-06-22 15:05 | www.apa.az | 3

Находящийся в Азербайджане с официальным визитом президент Молдовы Игорь Додон 22 июня посетил могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает АПА, президент Молдовы почтил память и возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

И.Додон также положил цветы на могилу академика Зарифы Алиевой.

Президент Молдовы посетил Аллею шехидов. И.Додон почтил память героических сынов нашей родины, павших за независимость, территориальную целостность Азербайджана и возложил венок к мемориальному комплексу «Вечного огня».

Гость понаблюдал панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Ему рассказали об истории Аллеи шехидов и проводимой в городе работе по благоустройству и созиданию.