Саудовские подданные приняли присягу на верность новому наследному принцу

2017-06-22 10:43 | www.oxu.az | 2

Принцы, высшие чиновники, представители племен и другие подданные Саудовской Аравии принесли присягу на верность новому наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.

Как передает Oxu.Az, во дворце Ас-Сафа, находящегося в Мекке, где прошла церемония, сотни человек, облаченных в традиционные для саудовцев одежды, по очереди подходили к новому кронпринцу и произносили текст присяги.

В среду стало известно, что саудовский король Сальман сменил наследного принца. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу. Для утверждения нового наследного принца власти провели отдельное голосование.

Ожидается, что Мухаммед бен Сальман продолжит возглавлять министерство обороны и займет пост вице-премьера.

Н.О.