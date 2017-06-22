Президенты Азербайджана и Молдовы выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2)

2017-06-22 14:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После встречи в расширенном составе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Молдовы Игорь Додон выступили с заявлениями для прессы.

Заявление Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дорогие друзья.

Еще раз хочу от всей души поприветствовать делегацию Молдовы в Азербайджане. Визит Президента - это очень важное событие в двусторонних отношениях между нашими странами, и уверен, что визит даст хороший импульс динамичному развитию молдавско-азербайджанских отношений.

Мы сегодня обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, и наметили уже пути дальнейшей совместной деятельности. Мы будем и дальше укреплять политические связи и активно работать совместно в международных структурах. Визит Президента - это показатель взаимного уважения и взаимного интереса, который мы испытываем друг к другу. Также хотел бы отметить, что официальный визит Президента Молдовы господина Додона в Азербайджан – это один из первых его официальных визитов. И то, что он приехал в нашу страну, мы расцениваем как знак уважения к Азербайджану.

Мы сегодня также очень широко обсуждали вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством. Есть хороший потенциал. Соответствующие инструкции уже даны нашим органам с тем, чтобы ускорить процесс согласования вопросов, связанных с увеличением нашего товарооборота. Для этого, конечно, мы рассчитываем, что в ближайшее время соберется совместная межправительственная комиссия, которая уже давно не собиралась, и на этом заседании будут обсуждены важные вопросы того, как увеличивать взаимную торговлю, какие есть возможности по инвестициям, какие есть инфраструктурные проекты, где наши компании могли бы совместно участвовать. То, есть этот блок вопросов тоже представляет большую важность, потому что сегодняшний уровень торгово-экономических отношений, конечно, нас не может удовлетворить. Мы знаем, что есть намного более большой потенциал. Также сотрудничество в сфере энергетики, транспорта имеет большие перспективы. Мы в Азербайджане реализуем многие транспортные и энергетические проекты, которые уже давно вышли за пределы границ нашей страны. Было бы интересно сотрудничать с молдавскими партнерами в этом направлении.

Мы сегодня также обсуждали вопросы межрегиональных связей и здесь наметили уже конкретные шаги по структурированию или формализации межрегиональных отношений между различными регионами наших стран. И, конечно же, вопросы связанные с гуманитарным сотрудничеством. Президент Молдовы мне сказал, что вчера встречался с представителями молдавской общины в Азербайджане. Также азербайджанская диаспора в Молдове очень активно функционирует, и я благодарен Президенту за внимание, которое к ним проявляется. Это тоже важный фактор в двусторонних отношениях.

Уверен, что сегодняшний визит будет важной вехой в деле развития наших отношений, придаст необходимый динамизм нашим отношениям и поможет решить очень много важных вопросов, тем самым сблизит наши страны и народы.

Я благодарю господина Президента за то, что он нас посещает и желаю Вам, уважаемый господин Президент, и дружественному народу Молдовы дальнейших успехов и благополучия. Спасибо.

Заявление Президента Игоря Додона:

-Спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить за официальное приглашение посетить Азербайджан, Баку. Президенты наших стран давно не встречались, и я уверен, что встреча на высшем политическом уровне даст новый импульс нашим двусторонним отношениям.

Мы обсудили очень большой блок вопросов, но если их структурировать, то это вопросы в основном по трем направлениям. Это – экономика, гуманитарно-социальная часть и политическая. То, что касается экономики – задача провести в ближайшее время межправкомиссию. С 2012 года у нас, к сожалению, не было заседаний на уровне руководителей межправкомиссий, на уровне министерств. Очень надеемся, что в ближайшее время, желательно до конца этого года, это заседание состоится.

Параллельно с проведением межправкомиссии мы планируем организовать встречу бизнесменов из двух стран, для того, чтобы дать новый толчок нашим двусторонним экономическим отношениям. У нас неплохая динамика, рост более 30 процентов нашей торговли в 2016 году. Но пока что мы на очень низком уровне, если говорить о цифре более 5 миллионов долларов. Я уверен, что потенциал у нас намного выше.

Что касается социальных и гуманитарных проектов, мы обсудили возможность некоторых социальных проектов в нашей стране, в Молдове. Мы обсудили некоторые проекты в регионах Молдовы, в частности, в Гагаузии. Вместе со мной в делегации есть руководитель – башкан Гагаузии. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы запустим некоторые конкретные социальные проекты в регионах Республики Молдова, в частности, в Гагаузии, и надеюсь, и других регионах.

Очень надеюсь, что в политической сфере у нас в ближайшее время будут новые конкретные шаги. Возможно, в ближайшее время будут подписаны определенные межпартийные соглашения для того, чтобы мы сотрудничали не только на уровне президентов, межправкомиссий, но пусть сотрудничают и политические партии между собой.

Я пригласил Президента Алиева посетить с официальным визитом Республику Молдова. Последний официальный визит был в 2005 году. Я очень надеюсь, что в следующем году у Президента Азербайджана будет возможность посетить Республику Молдова, и в рамках этого визита уже посмотрим, что конкретно сделано до того момента. Поэтому это напутствие нашим министрам - к следующему году уже нужны конкретные результаты после нашей сегодняшней встречи.