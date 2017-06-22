Alonso ve Vandoorne 15 sıra grid cezası aldı

2017-06-22 16:33 | www.trend.az | 1

Fernando Alonso ve Stoffel Vandoorne, Honda'nın yeni güç ünitesi parçalarına geçmesinin ardından Azerbaycan GP'si içni 15 sıra grid cezası aldı.

Japon üretici bu yıl üst üste yaşanan MGU-H sorunlarıyla boğuşurken, Vandoorne Kanada GP'sinde yeniden bu sorunla karşılaşmıştı.

Honda'nın MGU-H sorunlarına karşı belirlediği bir çözüm vardı fakat Japon üretici, bu çözümü Kanada GP'sinde kullanıp ceza almak yerine daha fazla sorun yaşayacağını düşündüğü Bakü'ye getirmeyi tercih etti.

Bakü'de yeni bir MGU-H ünitesine geçen Alonso ve Vandoorne, aynı zamanda yeni bir turboya sahip olacak.

İki pilot da bu yılki altıncı turbo ve MGU-H ünitesine geçtiği içi 15 sıra grid cezası alacak.

Vandoorne, basın toplantısında "Hafta sonuna başlarken elimizde grid cezası olması pek de ideal bir durum değil ama içinde bulunduğumuz durum tam olarak bu."

"En iyisini yapmaya çalışacağız. Belki uzun sürüşlere daha fazla odaklanabiliriz ve umarım yarışta biraz daha iyi olabiliriz." dedi.

Yeni parçaların daha fazla performans getirip getirmeyeceği sorusuna Vandoorne, "Bu daha çok Honda'ya sorulması gereken bir soru. Ama bana sorarsanız, çok farklı olacağını sanmıyorum." dedi.

Alonso, Kanada GP'sinde yaşadığı motor sorununun ardından Bakü'de dördüncü ve cezadan önceki son içten yanmalı motoruna geçecek.

Honda cuma günü boyunca pek çok yeni parçayı test edecek ve sürülebilirlikle ilgili değerlendirme yapacağı. Sonrasında ise bu parçaları hafta sonunun geri kalanında kullanıp kullanmamaya karar verecek.

Kaynak : Motorsport