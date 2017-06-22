«Барселона» договорилась с Дембеле

2017-06-22 16:17 | www.apa.az | 3

Усман Дембеле, которым интересуется «Барселона» очень близок к тому, чтобы переехать в Испанию. Как сообщает apasport.az со ссылкой на зарубежную прессу, нападающий дортмундской «Боруссии» завершил переговоры с каталонцами.

«Барса», перед этим заручившаяся предварительным согласием полузащитника ПСЖ Марко Верратти, достигла договорённости и с Дембеле. По итогам переговоров 20-летний футболист согласился подписать 5-летний контракт. Игрок сборной Франции получил предложение от «Барселоны» и в прошлом году, но в то время, руководствуясь соображениями прогресса, выбрал «Боруссию». Усман считает, что уже сможет попасть в основной состав каталонской команды.

Осталось договориться двум клубам в сумме. Ранее представитель Бундеслиги заявил о том, что футболист стоит 90 миллионов евро, но испанский гранд не хочет платить за него такие деньги. «Барса» предложила противоположной стороне 50 миллионов наличными и 20 миллионов в качестве бонуса, то есть всего 70 миллионов евро.

Новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде планирует в предстоящем сезоне предоставлять шанс в нападении «трио» Неймар-Суарес-Дембеле, а Лионелю Месси позади них.

Отметим, что Усман Дембеле был приобретён летом прошлого года из «Ренна» за 15 миллионов евро, в 49 матчах за «Боруссию» в прошедшем сезоне забил 10 голов и отдал 19 результативных передач. Этот нападающий с 12 голевыми передачами стал лучшим в Бундеслиге, был признан лучшим молодым футболистом сезона 2016-17.