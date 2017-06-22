В Азербайджане запрещено приобретение симкарт с целью сдачи их в аренду

2017-06-22 16:31 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О телекоммуникации».

Как сообщает АПА, в 40 статью (необходимые меры в связи с заключением договора с абонентом) закона добавлен пункт о предоставлении идентификационного кода абонента (симкарты) другим лицам на постоянное пользование, а также сдаче его в аренду с целью постоянного получения прибыли.

Другое дополнение связано с тем, чтобы физическое или юридическое лицо сразу же информировало соответствующий исполнительный орган о пропаже или краже идентификационного кода абонента (симкарты) или телефона.