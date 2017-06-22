В Брюсселе прошла презентация книги Бахрама Багирзаде «Непридуманная жизнь» – ФОТО

2017-06-22 10:50 | www.oxu.az | 2

В Брюсселе, который является не только столицей Бельгии, но и многих европейских структур, таких, как штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО и секретариат стран Бенилюкса, состоялась презентация новой книги Бахрама Багирзаде «Непридуманная жизнь». Торжественное мероприятие прошло в одной из престижнейших европейских галерей в присутствии множества гостей, среди которых были не только наши соотечественники и почитатели таланта Бахрама Багирзаде, но и представители самых разных европейских стран, в том числе и высокопоставленные европейские деятели.

Гости с воодушевлением отпраздновали очередную творческую победу Бахрама Багирзаде, который в последние годы активно участвует в культурной жизни Европы, а также с большим интересом ознакомились с художественным оформлением издания, в котором принимали участие молодые азербайджанские художники и мастера мирового уровня: Сакит Мамедов, Алтай Садыхзаде, Эльчин Оруджев, Айнур Мамедова, Элияр Алимирзоев, Вугар Мурадов, Низар Мамедов, Вугар Али, Джасар Мамедов, Акшин Кязимов, Айнур Азиз Мамедова, Ханлара, Медина Салих, Деляфруз Багирова, Туран Мухтарзаде, Эмин Гахраманов. Ни один из участников этого мероприятия не ушел с пустыми руками - каждому посетителю презентации автор лично подписал свою новую книгу «Непридуманная жизнь».

Следующая презентация книги состоится в Люксембурге, Амстердаме и Брюгге, а по возвращении Бахрама Багирзаде на родину пройдет и в Баку.

Как сказал сам автор: «Бакинская презентация для меня будет особенной, ведь все, что я делал на протяжении моей творческой жизни, я посвящал моей стране и самому любимому городу на свете - Баку. В «Непридуманной жизни» я был предельно искренен и поделился самыми сокровенными мыслями, поэтому мне так важно мнение моих бакинских читателей, ведь только они могут понять меня по-настоящему».

С.С.

