ЕС окажет поддержку Азербайджану в реформировании пенсионной системы

2017-06-22 10:57 | www.oxu.az | 2

В пятницу, 23 июня, в Баку будет дан старт финансируемому со стороны ЕС твиннинг-проекту «Поддержка Министерству труда и социальной защиты в реформировании пенсионной системы в Азербайджане».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане.

«Цель проекта - способствовать дальнейшим реформам в пенсионной системе и социальной защите в Азербайджане для приведения их в соответствие с европейской практикой.

Проект, который продлится 24 месяца, будет иметь бюджет 1,2 млн евро и реализован министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана совместно с министерством социальных дел и здоровья, министерства труда, занятости, профессиональной подготовки и социального диалога и делегации по европейским и международным делам Франции.

Это третий твиннинг-проект, осуществляемый совместно с Францией в области соцзащиты Азербайджана», - сообщили в представительстве.

Н.О.