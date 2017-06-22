Игорь Додон пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Молдову с официальным визитом

2017-06-22 15:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Молдову в следующем году с официальным визитом.

Об этом Президент Молдовы сказал в четверг, выступая с заявлением для прессы по завершении встречи в расширенном составе в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он также поблагодарил Президента Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджан.

"Президенты наших стран давно не встречались, и я уверен, что встреча на высшем политическом уровне даст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мы обсудили очень большой блок вопросов, но если их структурировать, то основных направлений было три – это экономика, гуманитарно-социальная часть и политика", - сказал Игорь Додон.

По его словам, касательно экономики главная задача состоит в том, чтобы провести в ближайшее время заседание межправкомиссии.

"С 2012 года у нас, к сожалению, не было заседаний на уровне руководителей межправкомиссии, на уровне министерств. Очень надеемся, что в ближайшее время, желательно чтобы до конца этого года, это заседание состоится. Параллельно с проведением межправкомиссии мы планируем организовать встречу бизнесменов обеих стран, чтобы дать новый толчок нашим двусторонним экономическим отношениям. У нас неплохая динамика, рост по торговле более 30 процентов в 2016 году, но пока что мы на очень низком уровне, если говорить о цифрах – это всего пять миллионов долларов. Я уверен, что потенциал у нас намного выше", - сказал Президент Молдовы.

Говоря о гуманитарно-социальных проектах, он отметил, что стороны обсудили возможность реализации некоторых социальных проектов в Молдове.

"Мы обсудили некоторые проекты в регионах Молдовы, в частности, в Гагаузии, руководитель которой присутствует в составе делегации. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим некоторые конкретные социальные проекты в Молдове, в том числе в Гагаузии, надеюсь, и в других регионах", - сказал Игорь Додон.

Он выразил надежду, что в политической сфере Азербайджан и Молдова предпримут новые конкретные шаги.

"Возможно, в ближайшее время будут подписаны определенные межпартийные соглашения, для того, чтобы мы сотрудничали не только на уровне президентов и межправкомиссии, но и политических партий. Также я пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Республику Молдова. Последний официальный визит был в 2005 году. Я очень надеюсь, что в следующем году у Президента Азербайджана будет возможность посетить Молдову, и в рамках этого визита мы сможем оценить, что конкретно будет сделано. Это напутствие нашим министрам, так как к следующему году нужны конкретные результаты после нашей сегодняшней встречи", - сказал Президент Молдовы.

(Автор: Максим Цурков)