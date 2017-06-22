Апелляционная жалоба Али Инсанова была отклонена

2017-06-22 16:48 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как сообщил АПА адвокат Агавейс Шахверди, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова был зачитан приговор, согласно которому жалоба была отклонена.

Отметим, некоторое время назад в Гарадагском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Согласно приговору суда, Али Инсанов лишен свободы на 7 лет и 5 дней. Жалоба была подана на это решение.

Напомним, в отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности. Срок наказания А.Инсанова истекал в октябре прошлого года.