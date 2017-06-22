ОБСЕ проведет очередной мониторинг на линии фронта

2017-06-22 11:12 | www.oxu.az | 2

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 23 июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении вблизи села Тапгаракоюнлу Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ), полковник Юрий Дудченко.



Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и представитель ГПВУ, полковник-лейтенант Ральф Босшард.

A.M.

