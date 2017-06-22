На авиасалоне во Франции Иран заключил несколько сделок с Airbus

2017-06-22 15:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Французская компания производитель самолетов Airbus объявила о новых сделках с Ираном в кулуарах 52-го Парижского авиа-шоу в Ле Бурже, подтвердив свою приверженность совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA) и связанным с ним правилам.

По словам представителя европейского авиастроителя, авиакомпании Zagros Airlines и Iran Airtour Airlines договорились в четверг о приобретении в общей сложности 73 самолетов.

Zagros Airlines, одна из ведущих отечественных авиакомпаний в Иране, подписала меморандум о взаимопонимании с Airbus на приобретение 28 новых самолетов, включающих 20 самолетов A320neo и 8 самолетов A330neo.

Соглашение было подписано на 52-м Парижском авиасалоне в Ле Бурже. Документ подписали Саид Абдолреза Мусави, генеральный директор Zagros Airlines, и Фабрис Брегер, главный инженер и президент по коммерческим вопросам Airbus.

Согласно заявлению, на сегодняшний день авиакомпания Zagros является крупнейшим отечественным авиаперевозчиком в Иране с 11 самолетами A320ceo.

В тот же день Airbus заявил, что Иранская авиакомпания Airtour Airlines в Тегеране также стала клиентом французского авиационного производителя после подписания меморандума о взаимопонимании (MoU) на покупку 45 самолетов на Парижском авиасалоне.

Airbus заверил, что продолжит действовать в полном соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA) и связанным с ним правилами.

Чтобы обновить свой авиационный флот, в течение следующих 10 лет Ирану требуется 500 новых самолетов.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)