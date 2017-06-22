"Шелковый праздник" в Шеки: представлена программа фестиваля (ФОТО)

2017-06-22 15:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 27 июня – 1 июля в Шеки пройдет VIII Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь". Об этом сказала сегодня на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.

В пресс-конференции приняли участие художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народный артист Теймур Гёйчаев, проректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Гюльназ Абдуллаева, заместитель посла Венгрии в Азербайджане Ласло Макк, заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Айгюн Самедзаде, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, дирижер Образцово-показательного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики Самед Векилов, сын выдающегося композитора Джовдета Гаджиева - композитор Исмаил Гаджиев.

Рассказывая об истории зарождения фестиваля, Фирангиз Ализаде отметила, что с каждым годом к нему растет интерес и увеличивается география участников. "Фестиваль "Шелковый путь" – это праздник музыки, дружбы и солидарности", - отметила Ализаде.

Было отмечено, что по традиции мероприятия фестиваля проводятся на фоне великолепных архитектурных памятников, в этом году открытие фестиваля состоится в Летнем театре Мархал, где пройдет творческий вечер заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде.

Как отметила Айгюн Самедзаде, на концерте выступит Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева, солисты – народный артист Анвер Садыхов (гармонь), заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча), Нурлан Новрасли (вокал), Айгюн Бейлер (вокал) и другие.

"Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева второй раз принимает участие в фестивале "Шелковый путь". Для нас это большая честь. Музыканты оркестра усиленно репетируют, чтобы виртуозно исполнить произведения и порадовать публику", - сказал Теймур Гёйчаев.

По словам дирижера Самеда Векилова, оркестр, которым он управляет, выступит в заключительный фестивальный день и исполнит сочинения азербайджанских композиторов, военно-патриотические песни и саундтреки к фильмам.

В рамках фестиваля 29 июня в Шекинском музыкальном колледже состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, известного общественного деятеля и педагога, лауреата Государственных премий СССР, народного артиста, профессора Джовдета Гаджиева.

Наряду с этим в рамках фестиваля пройдут выступления музыкальной группы "Va-Liga" (Япония), певицы, цимбалистки Ании Броди (Польша), трио Guessous Mesi (Венгрия), танцевальной группы "Təbriz" (Иран), детского хореографического ансамбля "Tolige" (Грузия), Измирского ансамбля музыки и танца тюркского мира (Турция), Ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана и других.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что фестиваль "Шелковый путь", ставший традиционным, оказывает влияние на пропаганду истории, архитектуры, фольклора Шеки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)