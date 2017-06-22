Азербайджан оказал помощь 4 странам, столкнувшимся с угрозой голода

2017-06-22 17:07 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, эта помощь со стороны Азербайджана была оказана на основе обращения генсека ООН Антонио Гутьерреса.

В обращении генсека ООН говорится о необходимости оказания помощи и поддержки столкнувшимся с угрозой голода 20 млн. людям, особенно малолетним детям и женщинам и вести своевременную и адресную гуманитарную деятельность в координации с указанными государствами для того, чтобы предотвратить этот гуманитарный кризис.

«Наряду с тем, что устойчивый экономический рост позволил Азербайджану сконцентрировать внимание на своей национальной стратегии развития, это также позволило ему активно поддерживать международное развитие. Посредством Фонда Гейдара Алиева, AIDA и других структур Азербайджан поддерживает проекты международной гуманитарной помощи и устойчивого развития.

Избрание Азербайджана членом Экономического и социального совета ООН на 2017-2019 годы создает ему дополнительные возможности играть более активную роль в обсуждениях об устойчивом развитии и вносит вклад в международное развитие», - говорится в сообщении.