ОПЕК намерена еще больше сократить добычу

2017-06-22 11:24 | www.oxu.az | 2

Участники ОПЕК рассматривают возможность увеличения объемов сокращения добычи в ответ на рост добычи в США.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Investing.com, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Министр нефти Ирана заявил, что увеличение добычи нефти в США было непредсказуемым и превысило ожидания членов ОПЕК.

По его словам, проводится обсуждения с членами ОПЕК на предмет новых условий договора. Он предупредил, что процесс достижения соглашения будет непростым.

Напомним, что, по данным еженедельной статистики Энергетической информационной администрации (EIA), добыча нефти в США увеличилась с 9,33 до 9,35 млн баррелей в день. Помимо этого, нефть упала в цене на фоне наращивания нефтедобычи в Ливии и росте запасов нефти на плавучих нефтехранилищах до максимума 2017 года.

Стоимость Brent за последний месяц снизилась на 10 долларов/баррель или 18,8%. На этой неделе нефть этого сорта подешевела на 3,4 доллара/баррель или 7%. Все эти факторы вызывают серьезную обеспокоенность ОПЕК.

A.M.