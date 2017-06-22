Пилоты Формулы-1 приняли участие в фотосессии с классическими автомобилями Автомобильной федерации Азербайджана (ФОТО)

2017-06-22 15:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пилоты Формулы-1 приняли участие в фотосессии с классическими автомобилями Автомобильной федерации Азербайджана.

Пилоты команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, участвующие в Гран-при Азербайджана Формулы-1, в четверг приняли участие в автопробеге в Баку на представленных Автомобильной федерацией Азербайджана классических автомобилях, а затем на выставке классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева встретились с фанатами и представителями медиа.

Пилоты приняли участие в фотосессии с фанатами и выставленными в Центре классическими автомобилями.