Международный банк Азербайджана в преддверии праздника Рамазан запустил очередную кампанию

2017-06-22 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА), сохраняя верность своим традициям, к празднику Рамазан запускает очередную кампанию.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, кампания проводится под слоганом «Hədiyyəli bayram alış-verişi» (Праздничные покупки приносят подарки). В рамках кампании первые 100 клиентов, осуществляющие покупки посредством POS-терминалов МБА пластиковыми картами банка (в т.ч. зарплатные, пенсионные и тд.), получат возможность выиграть подарки от банка на следующих условиях:

10 человек с максимальной суммой платежей получат «Набор для путешествий» + денежную премию 100 AZN

Очередные 10 человек, с максимальной суммой платежей получат денежную премию 100 AZN

Очередные 30 человек, с максимальной суммой платежей получат денежную премию 50 AZN

Очередные 50 человек, с максимальной суммой платежей получат денежную премию 30 AZN

Кампания проводится в период с 23 по 30 июня. Чтобы принять участие в кампании достаточно произвести оплату через POS-терминалы банка, установленных в любых торговых точках. Это могут быть супермаркеты, рестораны, магазины одежды и парфюмерии и т.д.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.